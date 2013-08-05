إيداع 1.7 مليون في حسابات مستفيدي جمعية البر

مهل العوفي (المدينة المنورة)

أودعت جمعية البر في المدينة المنورة 1240000 ريالا في حسابات المستفيدين للجمعية من برنامج المساعدات الشهرية بعد أن تم زيادتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقام المستحقون بصرف مستحقاتهم مع نهاية شهر رمضان المبارك بواسطة بطاقات صرف آلي صرفت لهم من أجل هذا الغرض تسهيلا لهم عند حاجتهم. وكانت الجمعية أودعت مبلغ 499900 ريال خلال العشر الأواخر من رمضان في حساب الأيتام، سعيا منها ليتمكن الأيتام من شراء كسوة العيد، كما قدمت الجمعية بطاقات صراف آلي لهولاء الأيتام تسهيلا لهم للحصول على المبالغ المخصصة لهم.إلى ذلك، وزعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالأكحل مبالغ مالية على الأسر المستفيدة من برامج الجمعية من والأيتام والأرامل والمعدمين لأجل كسوة العيد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حمدان عبدالعزيز الحربي أن الجمعية تستعد هذه الأيام لتوزيع زكاة الفطر التي تردها سنويا من مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمدينة المنورة، كما أنه يتم استقبال الزكاة من المواطنين والمقيمين ويتم تسليم سندات بذلك بالإضافة إلى استقبالها لزكاة المال والذهب.وبين أن عدد الأسر المستفيدة من الجمعية أكثر من 300 أسرة في محافظة وادي الفرع ومراكز اليتمة ومغيسل والجرنافة والرحاب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص فرق ميدانية متخصصة تقوم بتوصيل الزكاة إلى المستفيدين المسجلين لدى الجمعية ولا يتم إخراجها إلا ليلة العيد وذلك حرصا على تنفيذ تعاليم الشريعة الإسلامية.وأفاد أن الجمعية تستمر في تنفذ مشروع إفطار صائم خلال الشهر الكريم في عدة مواقع داخل المركز وعلى الطريق السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى جانب إفطار أسرة صائمة الذي يتم من خلاله تقديم وجبات يومية لعدد من الأسر المحتاجة في هذا الشهر الفضيل.