آل الشيخ يقف على مشاريع الصيانة والتأهيل في المنشآت التعليمية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

وقف نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ البارحة الأولى، على مشاريع الصيانة والتأهيل في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة.وانطلقت الجولة بتفقد أعمال التأهيل والترميم الجاري تنفيذها في مبنى مدرسة أسعد بن زرارة الابتدائية كما وقف ميدانيا على مشروع المبنى الجديد لثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز.ناقش آل الشيخ بعض الملاحظات التي تم رصدها على المبنى مع مقاول الشركة المنفذة وأوصى بتداركها قبل التسليم، وجال نائب الوزير على بعض المشاريع المستلمة والمتعثرة ووقف على بعض الأراضي التي تم اعتمادها وتخصيصها لتنفيذ مشاريع تعليمية عليها. من جهته، أوضح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم أن زيارة نائب وزير التربية والتعليم للمنطقة تأتي لتؤكد حرص وزارة التربية والتعليم ومتابعتها لسير خطط وبرامج التهيئة للبيئة التربوية والتعليمية وهي امتداد لجولات عديدة ومستمرة يقوم بها سمو وزير التربية والتعليم ونوابه ووكلاؤه وكافة مسؤولي الوزارة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على المنجزات والوقوف عن كثب على احتياجات المدارس وعلى آلية سير المشاريع المطروحة.