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بالفيديو والصور.. الاحتفال بليلة القدر بكفر الشيخ بحضور سكرتير المحافظ

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بالفيديو والصور.. الاحتفال بليلة القدر بكفر الشيخ بحضور سكرتير المحافظ بالفيديو والصور.. الاحتفال بليلة القدر بكفر الشيخ بحضور سكرتير المحافظ

شهد مسجد الاستاد الرياضى بقلب مدينة كفر الشيخ احتفال المحافظة بليلة القدر بحضور المهندس أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، المرشح لتولى محافظة بنى سويف والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ والدكتور محمد فؤاد عبد المجيد" القيادى الإخوانى البارز، والمهندس سعيد هميسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة السابق، وعدد من القيادات السابقين، بالإضافة إلى الدكتور خالد موسى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور خالد موسى وكيل وزارة الأوقاف أن ليلة القدر خير من ألف شهر وأن الله يستجيب للدعاء بعد أن تكرر خمس مرات كلمة ربنا مصداقا لقولة تعالى فى خاتمة سورة البقرة التى تم تكرار كلمة "ربنا" خمس مرات وتبعها كلمة فاستجبنا له".

ودعا موسى الله أن يعم الخير على وتكون بلدا رخاء ويجمع بيننا ويفرج الكرب ويحفظ الله أهل مصر ويقيها من السوء ويجعلها فى كنفه سبحانه وتعالى.

وعقب الاحتفال داخل المسجد توافد الكثيرون للسلام على عابدين وتعانق مع القيادى الإخوانى الدكتور محمد فؤاد وتصافح من كان فى النظامين السابقين.

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