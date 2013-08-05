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الحلقة (26) من "خلف الله": "فريدة" تقبل الزواج من "نور الشريف"

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الحلقة (26) من "خلف الله": "فريدة" تقبل الزواج من "نور الشريف" الحلقة (26) من "خلف الله": "فريدة" تقبل الزواج من "نور الشريف"

كتب : أحمد العميد الإثنين 05-08-2013 01:31

في الحلقة (26) من مسلسل "خلف الله"، حاول "خلف الله"، الذي يلعب دوره الفنان نور الشريف، مغادرة فيلا "فريدة"، التي تلعب دورها الفنانة صبا مبارك، إلا أن "فريدة" تشبثت به وطالبته بالبقاء معها لحمايتها ونجلها "كريم".

وعرض "خلف الله" على "فريدة" الزواج منها، فوافقت، وفي هذا الوقت، وصلت "صباح"، زوجة "خلف الله"، فيلا "فريدة" بعد أن أخبرها "حسين"، شقيق "خلف الله"، عن عنوان "فريدة" التي يستقر معها "خلف"، وهو ما أغضب "فريدة" من ظهور زوجة مفاجأة لـ"خلف الله"، وسمحت لهما بالبقاء في منزلها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خطف فيه "الشيخ كارم"، "حاتم" وقام بتعذيبه ليجبره على الإفصاح عن مكان الأسلحة التي كان يخبئها شقيقه "قدري"، إلا أنه اتهم "خلف الله" و"الشيخ مهيوب"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، بإخفاء الأسلحة.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" تأليف ذكريا السيلي، وبطولة النجم القدير نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، سميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.

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