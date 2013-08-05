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الحلقة (22) من "القاصرات": "حسني" يشتري منزل لـ "عطر" ليتقابلا فيه

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الحلقة (22) من "القاصرات": "حسني" يشتري منزل لـ "عطر" ليتقابلا فيه الحلقة (22) من "القاصرات": "حسني" يشتري منزل لـ "عطر" ليتقابلا فيه

كتب : منى السداوي منذ 51 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل "القاصرات" تعافي العمدة من مرضه، ما جعله يقوم بدخلته على الفتاه الصغيرة، بالقوة عليها.

يرفض "صالح" زواجه من "ورد" لصغر سنها، وعدم العودة لطوع أبوه، ما جعل أمه تعرض عليه فتاه أخرى ليتزوجها.

يوافق خال "بياضة" بمقابلة الصحفي والمحامية لإيجاد حل للمشكلة الوقاعة على بياضة.

تستمر "كاملة" في إلقاء الكلام على "عطر" ما جعلها تتفق مع "أمينة" لتدبير مكيدة لطردها من المنزل، حيث تطلب منها "أمينة" أن تدخل حجرتها لجلب ملابسها منها قبل أن يراها "عبدالقوي"، وبالفعل وجدها في حجرته ودولابه مفتوح، ما جعله يشك أنها كانت تقوم بسرقته.

يستكمل "محروس" مع "مبروك" خطة للوقوع بـ "رشاد" ابن "عبدالقوي"، في الوقت الذي يستأجر فيه "حسني" منزل، للعيش فيه مع "عطر".

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض ونهال عنبر ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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