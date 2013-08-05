الحلقة (24) من "نقطة ضعف": "شهاب" يخبر زوجته أنه متزوج "سارة" في السر

كتب : محمد عاشور منذ 46 دقيقة

في الحلقة (24) من مسلسل "نقطة ضعف"، اعترف "شهاب" لزوجته أنه متزوج في السر من "سارة"، التي تلعب دورها الفنانة روجينا، وأخبرها أنه لابد من التكيف مع الوضع القائم لأنه لن ينفصل عنها.

من ناحية أخرى، ذهب "عمر"، الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، إلى المطربة "ندى"، وهددها بألا تكرر ذكر اسمه مرة أخرى في حواراتها الصحفية، ودعا "ليلى"، التي تلعب دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، للعشاء وأهداها خاتما، إلا أن "رباب" عكرت صفو جلستهما وأخبرتهما أنها كانت خطيبته القديمة.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق".