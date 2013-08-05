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الحلقة (26) من "زمن البرغوت2": "وضاح" يهرب من الجيش الفرنسي ويتجه نحو الشام

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الحلقة (26) من "زمن البرغوت2": "وضاح" يهرب من الجيش الفرنسي ويتجه نحو الشام الحلقة (26) من "زمن البرغوت2": "وضاح" يهرب من الجيش الفرنسي ويتجه نحو الشام

كتب : أحمد العميد منذ 30 دقيقة

في الحلقة (26) من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، استعدت "أم صفوان" للانتقال لمنزل "أبووضاح" والتنزه بمزرعته إلا أن "رشدي" رفض بيع حصته فيظل شريكا لـ"صفوان" بالمنزل، كما يصر أحد أقارب "أم وضاح" عدم بيع حصته لـ"صفوان" مما يؤدي إلى بدء شجار كبير في الحارة استغله "أبورضا" لأخذ ثأره من "سليم الخشاب" الذي قتل ابنه، وقام رجال الحارة بإخفائه حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليه.

ويقرر "أبووضاح" العودة المؤقتة إلى الشام حتى يجلب بعض النقود، في حين يتم ترحيل "وضاح" وبعض المساجين بعربة الترحيلات، ويخرج عليهم بعض الجنود الفرنسيين ويطلقون عليهم النيران، فيُصاب بعضهم وبعضهم يحاول المقاومة ومنهم وضاح فيستطيع أن يهرب وأن يحصل على زي أحد الجنود ويتجه نحو الشام.

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