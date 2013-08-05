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الحلقة (25) من "بدون ذكر أسماء": الشيخ "عُتبة" يوافق على الزواج من "تغريد".. وأهلها يرفضون

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الحلقة (25) من "بدون ذكر أسماء": الشيخ "عُتبة" يوافق على الزواج من "تغريد".. وأهلها يرفضون الحلقة (25) من "بدون ذكر أسماء": الشيخ "عُتبة" يوافق على الزواج من "تغريد".. وأهلها يرفضون

كتب : شاهيستا شريف منذ 29 دقيقة

في أحداث الحلقة "الخامسة والعشرون" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، ترجع "نوارة" من مع زوجها "معتمد"، ويفاجأ أهلها بارتدائها للنقاب، وعندما تسأل تغريد عن السبب تقول لها نوارة إنها التزمت.

وتذهب "نوارة" وزوجها "معتمد" للإقامة في فندق 5 نجوم على النيل، فيستغرب أهلها موقفهم، ثم ترسل "نوارة" حقيبة لأهلها محملة بالهدايا وتطلب منهم زيارتها في الفندق، وعند الزيارة تحاول "نوارة" أن تجلس "تغريد" في مرأى للشيخ "عُتبة" الذي يجلس على طاولة أخرى، وتنال "تغريد" إعجاب الشيخ "عُتبة" وتصارح "نوارة" أهلها بطلبه للزواج من "تغريد"، ولكنهم يرفضون.

ويطلب "ربيع" من "أحمد" أن يتصل بـ"عاطف" ليخبره برجوع "نوارة"، فيتصل به "أحمد" ويقول له إن الرسالة وصلت ولا يسأل عن أهله، وفجأة يذهب النقيب نجيب ابن صاحب البيت، لـ"عم ربيع" ليطالبه بترك البيت.

من ناحية أخرى، تبدأ "مبسوطة" العمل في ملهى ليلي باسم مستعار "فرحة"، في حين تذهب "سلوى" ومعها (تورتة) لتقدم الشكر للست "أصيلة".

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

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