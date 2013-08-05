عزيزتى الحامل.. هل تشعرين بالإنهاك واضطراب المزاج؟ الرياضة هى الحل

كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون من جامعة ويسترن أونتاريو البريطانية عن معلومات جديدة وهامة للسيدات الحوامل، ستساهم فى تعزيز صحتهن النفسية والبدنية والحد من الاضطرابات التى تصيبهن.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية يساهم فى تحسين مزاج السيدات الحوامل، والحد من الاضطرابات المزاجية التى تنتابهن، وكما يحد من شعورهن بالتعب والإنهاك، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية، وخاصة أن السيدات الحوامل ترتفع فرص إصابتهم بالاكتئاب والقلق خلال فترة الحمل.

وكشفت النتائج أن خضوع السيدات الحوامل لكورس لمدة 4 أسابيع من الأنشطة البدنية يسهم فى حدوث تغييرات كبيرة وملحوظة فى الحالة النفسية الخاصة بالسيدات الحوامل، اللاتى لا يمارسن الرياضة وتُحسن مزاجهن، ولوحظ انخفاض مستويات شعورهن بالتعب والإنهاك وشعرن بتحسن كبير بوجه عام.

وأوصى الباحثون السيدات الحوامل بضرورة الانتظام فى ممارسة الأنشطة البدنية بشكل دورى منتظم لتحسين الحالة البدنية والنفسية على حد سواء، ولكن يجب البعد عن ممارسة الرياضة العنيفة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Psychology & Health"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثانى من شهر أغسطس الجارى.