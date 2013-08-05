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الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للأُم والرضيع

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الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للأُم والرضيع الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للأُم والرضيع

فى الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، أظهرت الدراسات الحديثة فوائد عديدة للرضاعة الطبيعية للأُم والرضيع.

وأشارت دراسة أظهرتها منظمة الصحة العالمية أن الرضاعة الطبيعية تفيد المرأة أيضا، وليس فقط الرضيع فهى تعمل على عودة الرحم إلى حالته الطبيعية كما تقلل وتؤخر من عملية الإباضة، مما يؤخر فرص الحمل بنسبة تصل إلى 35%.

وعلى الجوانب الأخرى، فعملية الرضاعة هى عملية متكاملة تساعد على حرق عديد من السعرات الحرارية للمرأة.
> وأشارت الدراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحمى المرأة من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى بنسب كبيرة.

وعلى الجانب الآخر، فإن عملية الرضاعة من الأمور الهامة جدا للرضيع فتعد عملية الاحتكاك الجسدى بين الأُم وبين الرضيع يقوى العلاقة من الناحية النفسية بالنسبة للجنين مما يعطى له شعورا بالاطمئنان الذى يحتاجه.

كما تعمل الرضاعة الطبيعية على سرعة نمو الطفل ورفع معدل ذكائة كما تقيه من العديد من الأمراض، وتقوى الرضاعة الطبيعية أيضا المناعة وتساعد فى سرعة بناء الجهاز المناعى للطفل.

وتعتبر الرضاعة الطبيعية بمثابة الحصن المنيع الذى يظل مع الإنسان ويحميه من مختلف الأمراض ويفيده من الطفولة حتى الهرم.

وهناك العديد من الأبحاث التى تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تحمى العظام من الإصابة بتشوهات أو خشونة فى مراحل متقمدمة من العمر.

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مصر 365