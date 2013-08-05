استئناف العمل بمستشفى قوص المركزى بقنا

قال الدكتور ممدوح أبو القاسم وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم استئناف العمل بمستشفى قوص المركزى فى الفترة المسائية بشكل طبيعى بعد توقفه ورفض الأطباء وأعضاء هيئة التمريض العمل عقب التعدى على قسم الاستقبال وأحد الأطباء، وتحطيم بعض السيارات بعدما تم التنسيق مع نائب مدير أمن قنا بتوفير قوات أمن إضافية لتأمين المستشفى على مدار اليوم بالكامل.

وكان عامل قد لقى مصرعه، وأصيب آخر فى مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب الخلافات على قطعة أرض بقوص ونشبت مشاجرة بين أبناء العمومة من عائلة "العدوى" استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات على قطعة أرض؛ ما أسفر عن مصرع عامل بمصنع الورق يدعى خالد عطية وإصابة على ثابت العدوى بطلقات نارية.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى قوص المركزى، وقام ذوى المصاب بتحطيم استقبال مستشفى قوص المركزى وائتلاف عدد من السيارات بالمستشفى.

وأوضح أبو القاسم ـ فى تصريحات اليوم "الأحد"، أنه تم حصر جميع التلفيات بقسم الاستقبال التى لحقت الأجهزة الطبية والأساس وتلفيات السيارات، موضحاً أن إدارة المستشفى تقدمت ببلاغ رسمى للجهات الأمنية تجاه الواقعة ومرتكبيها والأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.