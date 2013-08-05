أهالى دمياط يفضون مظاهرة للميدان الثالث

قام عدد من الأهالى وأصحاب المحال التجارية، بميدان سرور بدمياط، يفض تظاهرة قام بها عدد من الأشخاص تحت عنوان "لا لحكم الإخوان ولا لحكم العسكر" وهو ما فسره الأهالى بأنها محاولة لدعم ما يسمى بالميدان الثالث، أسوة بما حدث فى القاهرة، خاصة بعد مشاركة عدد من أعضاء مصر القوية. وتمكن الأهالى من فض الاعتصام ووجهوا تحذيرات للمشاركين بعدم تكرار مثل هذه الوقفات.

ومن ناحية أخرى، احتشد المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى خلف مجمع المركز الإسلامى بدمياط الجديدة، فى محاولة لإعلان حالة الاعتصام الفتوح ونصب خيم بالمنطقة، وذلك بعد تنظيم مسيرة جابت شوارع المدينة منذ قليل تهتف ضد القوات المسلحة والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع.