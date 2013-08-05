رئيس جنوب السودان يجرى تعديلات على الحكومة الجديدة

أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كيرميارديت اليوم تعديلات جديدة على الوزارات وكذلك على الوزراء الجدد ونوابهم.

وبحسب المرسوم الرئاسى، قرر رئيس جنوب السودان إجراء تعديل على قراره السابق بخفض وإعادة هيكلة الوزارات لتصبح وزارة البيئة مستقلة عن وزارة النفط والتعدين والصناعة، وكذلك فصلت وزارة الإعلام والإذاعة عن وزارة الاتصالات والخدمات البريدية، وضمت وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية والتجارة والتخطيط الاقتصادى.

كذلك أصدر رئيس جنوب السودان قراراً جمهورياً بتعديل وزارى على الوزراء الجدد تماشياً مع إعادة الهيكلة الجديدة للوزارات، حيث تولى كونج دانهير جالواك وزارة المواصلات والطرق والجسور بدلاً من وزارة العمل والتنمية البشرية وعبد الله دينق نيال وزارة البيئة بدلا من وزارة الكهرباء والسدود والموارد المائية والرى ونور كولون نور وزارة العمل والخدمة العامة والتنمية البشرية بدلا من وزارة الثقافة والشباب والرياضة وجيما نونو كومبا وزارة الكهرباء والسدود والموارد المائية والرى بدلا من وزارة الأراضى والإسكان والتخطيط العمرانى وكاترين جوان بنايا وزارة الأراضى والإسكان والتنمية العمرانية وناديا اروب دودى وزيرة الثقافة والشباب والرياضة والتى كانت تشغل منصب نائب وزير الزراعة ومايكل مكوى لويث وزيرا للإعلام والإذاعة وربيكا جوشوا اوكيشى وزارة الاتصالات والخدمات البريدية وكانت تشغل منصب نائب وزير الإعلام والاتصالات قبل فصل الوزارتين.

وشمل القرار الجمهورى كذلك إعفاء سايمون ماجوك ماجاك من منصبه وزيراً للمواصلات والطرق والجسور وتعيينه نائباً للوزير فى الوزارة ذاتها.