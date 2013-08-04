لبن الصويا يمد الحامل بثلث كمية الكالسيوم التى تحتاجها

اللجوء إلى كل ما هو طبيعى والبعد عن كل مادة صناعية نصيحة هامة لابد أن تدركها الحامل وتقدر على التعامل معها كما يوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا هناك عدد من الأطعمة الصحية للأم الحامل متمثلة فى الفاكهة المحفوطة، التى تتواجد فى شكل عصير طبيعى، ولبن الصويا فالزجاجة الواحدة منه مد الحامل بثلث الكمية التى تحتاجها من الكالسيوم بجانب الزبيب الذى يمد الأم الحامل بـ2جرام من الألياف و4 فى المائة من إجمالى كمية الحديد الموصى بها للأم الحامل.

وتمثل السلطة عنصرا غذائيا هاما لما يدخل فيها من خيار وجزر وطماطم وهى تعتبر طبقا هاما للجسم وتعتبر جبن الموتزريلا ضرورية وهامة لأنها قليلة الدهون غنية بالكالسيوم بجانب عصير البرتقال الغنى بفيتامين ج.

أما الأطعمة غير الصحية والتى قد لا تدركها الأم الحامل فهى متمثلة فى الصود التى تعطى سعرات حرارية غير مفيدة كما أن اللجوء للوجبات الجاهزة يدخل جسم المرأة الحامل العديد من المواد الحافظة.

وقد يصاحب الحمل كثرة تناول المرأة للطعام أو الامتناع عن تناول الطعام وكلا الأمرين له أضراره ومميزاته فيجب أن تختارى الطعام المناسب لكى، وأن تحرصى على الإكثار من الماء لما له من أهمية كبيرة فى غسل الجسم بالكامل.

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