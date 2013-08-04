عبد النور يتفقد 3 مصانع ببرج العرب باستثمارات 192 مليون دولار

تفقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، ٣ مصانع بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، باستثمارات ١٩٢ مليون دولار، ويخصص جزء كبير منها للتصدير، حيث تصل حجم فرص العمل المتوفرة ١٨٠٠ فرصة عمل.

وقال عبد النور خلال جولته التفقدية الأولى للمصانع منذ توليه حقيبة الصناعة والتجارة اليوم يرافقه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصانع لديها تكنولوجيا متطورة، وفى مقدمة المصانع مصنع روبى ريد للملابس الجاهزة، ويعمل فى مجال صناعة وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة باستثمارات تركية ١٠٠٪ تقدر ب ١٨ مليون دولار، وحجم إنتاج ٢٥٠ الف قطعة شهريا.

كما تفقد مصنع ميدتكس للغزل والنسيج باستثمارات مصرية باكستانية ٧٤ مليون دولار، وحجم إنتاج ١٤ طن غزل يوميا، والمصنع الثالث ميفو الدولية للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل باستثمارات مصرية ١٠٠٪ بقيمة ١٠٠ مليون دولار، وحجم إنتاج ٥٠٠ مليون جنيه.