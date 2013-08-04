إجراءات مشددة لمنع بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء

كتب : سلامة عامر الأحد 04-08-2013 10:56

قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد اتخذت بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات إجراءات عاجلة ومشددة للقضاء على ظاهرة بيع تذاكر قطارات السكة الحديد فى السوق السوداء، من خلال الدفع بأعداد كافية من الصرافين بشبابيك حجز التذاكر لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أعداد الركاب الذين يرغبون فى قضاء إجازات العيد وسط ذويهم خاصة فى مكاتب الحجز بمحطتى «رمسيس والجيزة»، مع صدور تعليمات مشددة بعدم الحجز لأكثر من 4 تذاكر لكل راكب مع تكثيف وجود مفتشى الفحص أمام شبابيك التذاكر.

وأضاف «الدميرى» فى تصريحات لـ«الوطن» أن هيئة السكة الحديد تفتح باب الحجز لتذاكر العيد على القطارات المكيفة بدءاً من الغد وحتى 10 أغسطس المقبل لرحلات الذهاب والعودة، لافتاً إلى أن تشغيل القطارات سيتم وفقاً لجداول التشغيل المعدة سلفاً، كما سيتم الدفع بـ60 قطاراً مكيفاً من القاهرة لأسوان، و24 قطاراً مميزاً بواقع قطارين ذهاباً ومثلهما للعودة بشكل يومى خلال نفس الفترة، بإجمالى 16 ألفاً و848 مقعداً مكيفاً و25 ألفاً و344 مقعداً مميزاً، مع توفير 8 قطارات إضافية خلال العيد تعمل على خطوط «القاهرة - أسوان» و«الإسكندرية - أسوان» منها 4 قطارات مكيفة وأخرى مميزة.