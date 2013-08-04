دانة غاز: عودة الاستقرار إلى الاقتصاد المصرى أسهم فى تطور أداء الشركة

قالت شركة دانة غاز، إن مجموعة من العوامل لعبت دورا فاعلا فى دعم استراتيجياتنا الرئيسية للنمو خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك استئناف مبيعات غاز البترول المسال، وارتفاع أسعار مشتقات النفط الغاز، مع مواصلة مستويات الإنتاج فى النمو، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى الاقتصاد المصرى ومتابعة السلطات الحكومية العمل مع المجتمع المالى الدولى لطمأنة المستثمرين.

وأعلنت الشركة اليوم عن نتائجها المالية للربع الثانى من العام الجارى، حيث حققت الشركة صافى أرباح تصل إلى 100 مليون درهم إماراتى و341 مليون درهم إماراتى على التوالى.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إن حجم الإنتاج شهد ارتفاعاً كبيرا بنسبة تصل إلى 5%، حيث بلغ 61.700 برميل مكافئ يومياً خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بـ61,500 برميل مكافئ يومياً خلال النصف الأول من العام ذاته.

وكانت دانة غاز قد سجّلت فى مصر رقماً قياسياً فى حجم الإنتاج بلغ 39 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، أى بزيادة وصلت إلى 13% مقارنة بالعام الماضى.

وأشار البيان إلى أن أعمال الشركة فى إقليم كردستان العراق، فقد استأنفت الشركة عمليات إنتاج غاز البترول المسال منذ 17 يوليو الماضى. فيما شهدت أسعار مشتقات النفط والغاز ارتفاعاً خلال الشهر نفسه، كما شهدت أعمال الشركة فى مصر درجات أعلى من الاستقرار إلى جانب الدعم المالى.

ومن جهة أخرى، وصلت عائدات دانة غاز خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 1,085 مليون درهم، فى حين بلغت أرباحها الإجمالية نحو 506 مليون درهم إماراتى، وقد بلغت الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك والاستكشاف نحو 616 مليون درهم إماراتى، مقارنة بنحو 822 مليون درهم إماراتى سجّلت خلال الفترة ذاتها من العام 2012.

وقال البيان إنه خلال الربع الثانى من العام الجارى، فقد بلغت عائدات الشركة نحو 528 مليون درهم، فى حين وصلت أرباحها الإجمالية إلى نحو 232 مليون درهم.

وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة دانة غاز، إن الشركة حريصة على التركيز على زيادة مستويات الإنتاج لدى المجموعة، مع الحدّ من حجم النفقات الرأسمالية، حيث شهدت عمليات الإنتاج ارتفاعا بنسبة 5% خلال الربع الجارى، كما سجّلت أعمال الشركة فى مصر رقماً قياسياً فى حجم الإنتاج، بلغ 39 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً خلال شهر يوليو، حيث تبرهن هذه النتائج الإيجابية مدى قوة أصولنا".

وأضاف الصبيح، ستؤدى مجموعة من العوامل إلى لعب دور فاعل فى دعم استراتيجياتنا الرئيسية للنمو خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك استئناف مبيعات غاز البترول المسال، وارتفاع أسعار مشتقات النفط الغاز، مع مواصلة مستويات الإنتاج فى النمو، فضلاً عن عودة الاستقرار إلى الاقتصاد المصرى ومتابعة السلطات الحكومية العمل مع المجتمع المالى الدولى لطمأنة المستثمرين".

ومن جهته، قال راشد الجروان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز، إن عمليات الحفر فى مصر تسرى على نحو جيّد، حيث تمكّنا من اكتشاف بئر جديد وهو بئر "بيغونيا-1"، فيما كنا قد بدأنا الإنتاج من بئرى "أليَمّ" و"غرب سما" اللذين تمّ اكتشافهما مسبقاً.

وأشار الجروان إلى أن الشركة قامت بإعادة بناء منشآت التحميل، ممّا سيسمح باستئناف عمليات إنتاج الغاز المسال التابعة لنا فى إقليم كردستان العراق وتعزيز العائدات.

هذا وقد شهد معدل إنتاج "دانة غاز مصر" ارتفاعاً بنسبة 11% عن العام الماضى، ليصل معدّل الإنتاج اليومى خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى 34,300 برميل من النفط المكافئ، فى حين سجّلت الشركة رقماً قياسياً بحجم الإنتاج، والذى وصل فى شهر يوليو الماضى إلى 39 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، أى بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضى.

كما استهلّت الشركة عمليات الإنتاج من كل من حقل "جنوب أبو النجا" للغاز الجاف، والمواقع الجديدة التى تم اكتشافها مؤخراً، وهى بئر "أليَمّ -1" فى منطقة غرب المنزلة وبئر "غرب سما" فى منطقة غرب القنطرة. ومن المتوقّع أن يرتفع حجم الإنتاج خلال النصف الثانى من العام الحالى، نتيجة إضافة مرافق جديدة لضغط الغاز حيز العمل، فضلاً عن بدء عمليات الإنتاج من آبار غاز جديدة.