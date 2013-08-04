تعرفى على بعض النصائح لنوم هادئ للطفل

قد لا ينتظم نومك كثيراً، وذلك بسبب عدم انتظام نوم الطفل حديث الولادة، فقد لا ينام الطفل ليلاً أو يستيقظ كلما وضعيته فى سريره الخاص، لذلك فإليك هذه النصائح لتعرفى كيف تشجعى الطفل على النوم الهادئ ليلاً.

دكتورة نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بقصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبسترين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة ضعى روتينا يوميا للنوم، وذلك بإعطائه حماما دافئا، أوالغناء له، كما يساعد الالتزام بمواعيد معينة لنوم القيلولة والنوم ليلاً على ضبط الساعة البيولوجية للطفل بالتعود على هذه الأوقات فيستغرق فى النوم سريعاً.

ساعدى الطفل على النوم بسرعة وذلك بتجنب الأصوات المرتفعة عند نوم الطفل.

> لا يحتاج الطفل إلى حجرة دافئة للنوم بها، كما أنه لا يوجد حرارة معينة تصلح للأطفال، ولكن إذا وجدتى أطراف الطفل باردة فعليك تدفئته، ويجب العلم أنه لا يُنصح بتغطية الطفل بأغطية كثيرة فقد تتسبب فى إحداث بعض المخاطر للطفل، مثل الاختناق.

يجب القرب من الطفل، فالكثير من الأمهات تفضلن نوم الأطفال فى الشهور الأولى فى حجرتهن مما يجعل إرضاع الطفل سهلاً أثناء الليل، يمكنك وضع سريرا صغيرا لطفلك بعجلات فى أى مكان فى غرفتك، كما يجب عليكى الاحتفاظ بسلة الحافظات والملابس النظيفة للطفل لتجنبى حمل طفلك والذهاب به إلى غرفته لتغيير ملابسه.