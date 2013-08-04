اختبار بسيط للعاب للكشف عن أمراض السرطان والقلب والسكر

قال باحثون سويديون أن العلماء سيتسنى لهم تشخيص أمراض مثل السرطان والقلب والسكر ببساطة عن طريق اختبار للعاب فى غضون السنوات العشر القادمة.

وأشار الباحثون من جامعة مالمو إلى أن بحثهم بهذا الشأن يمكن أن يحدث تغييرا جذريا فى طريقة تشخيص هذه الأمراض، وهو ما يعنى اكتشاف الأعراض وعلاجها مبكرا.

وأوضحوا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" لبريطانية، أن عينات اللعاب ستسهم فى توفير الوقت والمال بالنسبة للمرضى والأباء، لأنها ستعنى أن المزيد من الأشخاص سيتمكنون من إجراء الاختبارات الطبية الأولية من خلال إرسال عينة من لعابهم فقط إلى المعمل.

وقال القائمون على البحث إن تشخيصا مبكرا للأمراض سيكون له آثار كبيرة سواء على المرضى أو أنظمة الرعاية الصحية، فبدلا من الاضطرار إلى زيارة الطبيب، سيكون بمقدور المرضى استخدام عود من القطن للمسح داخل الفم ثم إرسال العينة إلى المعمل لتحليلها، فإذا ما اثبت التحليل وجود أى علامات للمرض سيتم توجيه المريض إلى طبيب متخصص.