أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اختبار بسيط للعاب للكشف عن أمراض السرطان والقلب والسكر

Google+ Print
اختبار بسيط للعاب للكشف عن أمراض السرطان والقلب والسكر اختبار بسيط للعاب للكشف عن أمراض السرطان والقلب والسكر

قال باحثون سويديون أن العلماء سيتسنى لهم تشخيص أمراض مثل السرطان والقلب والسكر ببساطة عن طريق اختبار للعاب فى غضون السنوات العشر القادمة.

وأشار الباحثون من جامعة مالمو إلى أن بحثهم بهذا الشأن يمكن أن يحدث تغييرا جذريا فى طريقة تشخيص هذه الأمراض، وهو ما يعنى اكتشاف الأعراض وعلاجها مبكرا.

وأوضحوا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" لبريطانية، أن عينات اللعاب ستسهم فى توفير الوقت والمال بالنسبة للمرضى والأباء، لأنها ستعنى أن المزيد من الأشخاص سيتمكنون من إجراء الاختبارات الطبية الأولية من خلال إرسال عينة من لعابهم فقط إلى المعمل.

وقال القائمون على البحث إن تشخيصا مبكرا للأمراض سيكون له آثار كبيرة سواء على المرضى أو أنظمة الرعاية الصحية، فبدلا من الاضطرار إلى زيارة الطبيب، سيكون بمقدور المرضى استخدام عود من القطن للمسح داخل الفم ثم إرسال العينة إلى المعمل لتحليلها، فإذا ما اثبت التحليل وجود أى علامات للمرض سيتم توجيه المريض إلى طبيب متخصص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365