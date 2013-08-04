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تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا فى عمليات زرع الوجه بعد فرنسا

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تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا فى عمليات زرع الوجه بعد فرنسا تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا فى عمليات زرع الوجه بعد فرنسا

تحتل تركيا المرتبة الثانية عالميا، فى مجال عمليات زرع الوجه، بعد فرنسا، إذ أجريت فيها 5 عمليات، منذ يناير العام الماضى.

وأوضح نائب مدير عام الخدمات الصحية بوزارة الصحة، "عارف كابو أجاسى"، للأناضول، أن عمليات نقل الوجه كانت ناجحة للغاية فى تركيا، مشيرا إلى ردود الفعل الايجابية الكبيرة التى يتلقونها، خلال تقديمهم معلومات عن هذه العمليات، فى مؤتمرات دولية.

وأضاف "كابو أجاسى"، أن الأطباء الأتراك، الذين أشرفوا على العمليات، حظيوا بتقدير من العالم، وأن دولا عديدة وجهت إليهم دعوات للمشاركة فى عمليات مشابهة خارج تركيا، منوها بأن الوزارة تدعمهم وتفتخر بهم.

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