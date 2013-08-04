الفول أفضل وجبات السحور لمرضى السكر فى رمضان

أكدت الدكتورة سنية فهمى أستاذ ورئيس قسم الأطفال بطب الأزهر، أن صيام الأطفال يجب أن يكون بالتدريج والطفل غير مكلف بالصيام إلا بعد البلوغ ولكن من سن 7 سنوات نبدأ تعويده على الصيام بحيث يصوم ساعتين ويتم مكافأته عليه وفرصة لتعليمه تعاليم الدين كلها.

وصحة الطفل تتحمل الصيام ولابد أن يتناول طعاما منوعا وثبت أن الفول من الوجبات الصحية التى تجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة ولذلك فهو مفيد لمرضى السكر أيضا ويعتبر من الأطعمة الصحية بالنسبة لهم فيجب تناوله فى السحور لأن الفول يمد الجسم بالسعرات لمدة طويلة دون أن يشعر بالجوع ويحافظ على نسبة السكر فى الدم.

وتقول ومن الأغذية الهامة أيضا التمر فى الإفطار لأن التمر ملىء بالمعادن ويحتوى على نسبة كبيرة من السكريات سريعة الامتصاص فتعطى له الطاقة اللازمة لذلك من الأفضل الإفطار على التمر.

وبفضل الامتناع عن البسبوسة والكنافة والحلويات الشرقية فى فترة السحور ويفضل تناولها بعد الإفطار بساعتين.

وترى أن الطفل لا يصوم إلا بعد بلوغه سن الـ10 سنوات فيمكن أن يصوم طوال اليوم فى هذا السن ولا يمكن أن يصوم قبل هذا السن لأن الطفل يحتاج إلى سوائل كثيرة حيث تصل نسبتها فى جسمه حوالى 70% من وزنه.

وبالنسبة للإفطار لابد أن يكون ملىء بجميع العناصر الغذائية بحيث تكون وجبة متزنة تشمل البروتين والنشويات والخضروات وضرورة تناول الفواكه والسلطة.

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