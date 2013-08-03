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كيف تتغلبين على غيرتك المستمرة؟

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كيف تتغلبين على غيرتك المستمرة؟ كيف تتغلبين على غيرتك المستمرة؟

الغيرة أحيانا تدل على الحب إلا أنها فى أحيان أخرى قد تقلب الحب رأسا على عقب خصوصا عندما تتزايد عن الحد المسوح به هنا تتغير الأمور فلا يدرك الزوجين إلى أين ستصحبهما وكثيرا ما يصطدما ببعض، لذا يوضح دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى أن الغيرة تخلق عددا من المشاكل النفسية للزوجين وتجعل كل طرف فى صدام مع الطرف الأخر وهذا يحدث نوعا من الخلل فى العلاقة الزوجية ويجعل كل طرف يبحث للآخر عن خلاف أو مشكلة والغيرة تتعدد أسبابها فقد تحدث بسبب الشك وعدم القدرة على فهم الآخر وقد تحدث للإحساس بعدم الثقة بالنفس وحول هذا وذاك تحدث الغيرة عدد من التوترات النفسية ويرى كل طرف فى الآخر خصم له لذا دوما ما يبحث له عن أخطاء والغيرة بالرغم أنها تعتبر من علامات الحب إلا أنها سلاح ذو حدين فقد تدفع الشخص للانتقام وقد تسبب الحوادث، لذا لابد لكل طرف أن يتعامل مع الآخر بنوع من التسامح ويتجنب الخلافات التى قد تحدث بين الطرفين.

ويواصل بحرى قائلا: الغيرة تقضى عل المشاعر بين الزوجين وتجعل كل طرف يفكر فى كيفية الانتقام من الآخر وهذا يخلق خللا فى العلاقة الزوجية فلا مانع فى أن يشعر الطرف الآخر بحبه له لكن دون أن يبين له أنه يهينه.

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مصر 365