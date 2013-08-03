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كيف تتغلبين على الأرق والقلق النفسى؟

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كيف تتغلبين على الأرق والقلق النفسى؟ كيف تتغلبين على الأرق والقلق النفسى؟

تسأل قارئة أعانى من الأرق النفسى ودوما ما أصطدم بمن حولى وعندما أنام أحلم بكوابيس شديدة فكيف يمكن علاج الأرق النفسى؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا الأرق النفسى والضغوط النفسية دوما ما تخلق حالة من الملل والأرق من عدم القدرة على حلها وهذا ما يظهر لدى النوم ويمكنك التغلب على الأرق والتوتر النفسى الذى يحرمك من النوم بممارسة الرياضة وسماع الموسيقى الهادئة مع البعد التوتر النفسى والعصبية فكثيرا من الأشخاص يجهلون أن كل ما يعانى الفرد منه بنفسه ينعكس على عقله الباطنى ويظهر له فى صورة أحلام لذا حاولى أن تكونى هادئة وتبتعدى عن التوتر والقلق الذى قد يصيبك ولا داعى للتفكير فى الأفكار السيئة قبل النوم وحاولى استرجاع كل ما يفرحك وفكرى دوما فى مشاكلك بطريقة إيجابية تبعد عنكى القلق والتوتر وتذكرى أن كل ما يحدث فى حياتك هو اختيارك أنتى فقللى من العوامل التى قد تحيط بكى وتسبب لك التوتر وحاربى القلق والتوتر بالبحث دوما عن فرصة حقيقية فى حياتك ولا تكررى أخطائك التى سبق ووقعتى بها فى الماضى وإذا كنتى متزوجة لا تجعلى القلق والتوتر يؤثر على حياتك وإثبتى لنفسك أنكى قادرة على تحقيق كل ما تتمنيه حتى تستطيعى المرور من أى أزمة.

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