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دراسة: تناول الجبن أو اللبن بعد الحلويات يحمى أسنانك من التسوس

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دراسة: تناول الجبن أو اللبن بعد الحلويات يحمى أسنانك من التسوس دراسة: تناول الجبن أو اللبن بعد الحلويات يحمى أسنانك من التسوس

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بكلية شيكاغو للأسنان بجامعة إيلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد الوسائل الفعالة فى حماية الأسنان من التسوس الناجم عن تناول الحلويات والأطعمة السكرية.

وأشار الباحثون أن تناول كوب من اللبن عقب تناول أحد الأطعمة المحتوية على نسبة كبيرة من السكر، مثل حبوب الإفطار السكرية الجاهزة، والتى تتكون من النشا والسكر له دور كبير فى الحد من أضرار تلك الأطعمة على الأسنان، حيث أثبتت التجارب البشرية أنه يساهم فى التقليل من مستويات البلاك والبكتيريا بالأسنان، وهو ما يقى من حدوث تلف وتآكل مينا الأسنان، والذى يؤدى بطبيعة الحال إلى تسوسها، وهو ما يجعل اللبن يحمى الإنسان من حدوث ذلك.

وأكد الباحثون أن النتائج السابقة كشفت أن تناول الكربوهيدرات بمعدل 4 مرات فى اليوم أو بكميات أكثر من 60 جراما باليوم يرفع بشكل كبير من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، وهو ما يكشف حقيقة المخاطر التى نتعرض لها جميعا.

وأضاف الباحثون أن اللبن يساهم فى رفع درجة حامضية الوسط المحيط بالأسنان، ولكن إذا أعقب ذلك تناول عصير فواكه بالسكر فسيؤدى ذلك إلى تعريضها للمخاطر مرة أخرى، وكما لفت الباحثون إلى أنه يمكن تناول الجبن كبديل للبن فى نهاية الوجبات المحتوية على كميات كبيرة من السكر، وتقليل معدل إفراز الحمض وبالتالى تقل فرص تعرض الأسنان للتسوس.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية "Journal of the American Dental Association"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الحادى والثلاثين من شهر يوليو الماضى.

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مصر 365