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شيب الشعر وتحوله إلى اللون الأبيض غير مرتبط بالسن

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شيب الشعر وتحوله إلى اللون الأبيض غير مرتبط بالسن شيب الشعر وتحوله إلى اللون الأبيض غير مرتبط بالسن

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ العلاج النفسى ورئيس قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، أنه قد يعتقد كثير من الناس أن شيب شعر الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأه، مرتبط فى الأساس الأول والأخير بعامل السن وعوامل الشيخوخة، والتى قد تبدأ مع بعض الأشخاص متأخرا، وتتأخر إلى حد ما لدى بعض الأشخاص، غير أن العلم قد توصل إلى عكس ذلك تماما، أى أن تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض ليس مرتبطاً بتقدم العمر أو سن الإنسان، ولكنه فى حقيقة الأمر لا يخرج عن كونه عملية بيولوجية بحتة.

وأضاف الدكتور جمال، فقد ثبت أن تحول لون الشعر إلى الأبيض يرتبط فى الأساس بعملية تبييض بيولوجية للشعر بواسطة مركب ماء الأكسجين، والذى يعرف أيضاً بفوق أكسيد الهيدروجين، وهو موجود فى خلايا الشعر الطبيعة، حيث إن هذا المركب يخرج بمقادير صغيرة فى أنحاء الجسم المختلفة، إلا أنه العنصر الكيميائى داخل الجسم يتولى تحييده بشكل عادى، ومع تقدم عمر الإنسان تقل مستويات الإنزيم وتزداد الكميات المتكونة من أكسيد الهيدروجين، بالإضافة إلى ذلك فإن أكسيد الهيدروجين يثبط أحيانا الإنزيمات المطلوبة لإصلاح البروتينات التالفة، وهذا ما يؤدى إلى الفقدان التدريجى للون الشعر من جذور الشعرة إلى طرفها، وهنا يبدأ شيب الشعر وتحوله إلى اللون الأبيض فى سن مبكرة من الشباب.

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مصر 365