يقول الدكتور موسى نجيب موسى، المستشار الإقليمى لجامعة ليدز الأمريكية، إن مفهوم السرقة لدى الأطفال هو محاولة امتلاك الأشياء التى يشعر الطفل أنه لا يملكها، وعليه يجب على الطفل أن يعرف أن أخذ شىء ما يتطلب إذناً معيناً لأخذه، وإلا اعتبر سرقة.

وأوضح موسى، أن السرقة مفهوم واضح لدينا نحن الكبار نعرف أبعاده وأسبابه وأضراره، ونحكم على من يقوم به الحكم الصحيح، ونستطيع تحاشى أن نكون الضحية، أما الطفل فإنه لا يدرك تماماً مفهوم السرقة وأضرارها على المجتمع ونظرة الدين والقانون والأخلاق إليها.

وأضاف موسى، أن السرقة تقلق الأهل أكثر من غيرها فى سلوك الأطفال، وهو ما يدعوه الأهل بسلوك المجرمين، وبالتالى فإنهم يظهرون اهتماماً كبيراً بذلك، ففى كل عام يذهب حوالى 25000 طفل إلى الإصلاحية بسبب السرقة، ويتعلم الأطفال أن السرقة عمل خاطىء إذا وصف الآباء والأمهات هذا العمل بالخطأ وعاقبوا أطفالهم فى حال الاستمرار فى ممارسته، بذلك يبدأ مفهوم السرقة بالتبلور لدى الطفل.