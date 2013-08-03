دراسة: الأوميجا-3 تساهم فى الوقاية من سرطان الفم والجلد وعلاجهما



> كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الملكة مارى جامعة لندن، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3"، والذى لا يتم تصنيعه بالجسم ولذا يجب الحصول عليه من خلال مصادر خارجية، وتناول الطعام الغنية به والغنية بزيت السمك، مثل السالمون والسردين والماكريل والتونة.

وأشار الباحثون إلى أن أحماض الأوميجا-3 تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السرطان وعلاجه حال الإصابة به، حيث كشفت النتائج المعملية أن الأوميجا-3 تثبط بشكل انتقائى نمو الخلايا السرطانية، وكما تحفز موت الخلايا السرطانية فى المراحل المبكرة والمتأخرة من المرض، وخاصة الخاصة بق بسرطان الفم والجلد.

وأضاف الباحثون أن الأوميجا-3 تعتمد على آلية جديدة تم الكشف عنها لأول مرة لهذا الحمض الدهنى الشهير فى علاج مرض السرطان، وهى عن طريق الإفراط فى تحفيز أحد عوامل النمو الهامة ويعرف باسم "epidermal growth factor"، وهو ما يؤدى لموت الخلايا الورمية.

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه إلى أن الأبحاث ما زالت تجرى على قدم وساق للتعرف على الجرعات الفعالة من الأوميجا-3، والتى يجب أن تستخدم مع مرضى السرطان.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Carcinogenesis"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الأول من شهر أغسطس الجارى.