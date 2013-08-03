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بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى السرطان بالتركيز على السوائل خلال شهر رمضان

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بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى السرطان بالتركيز على السوائل خلال شهر رمضان بالفيديو| طبيب أورام ينصح مرضى السرطان بالتركيز على السوائل خلال شهر رمضان

كتب : سارة سعيد منذ 33 دقيقة

يشير الدكتور محمد عبدالله، ، دكتور علاج الأورام، وأستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أن الغذاء المتوازن هو ما يحتاجه مريض السرطان، فلا يمكن القول أننا نحتاج عنصر معين من الطعام دون العناصر الأخرى، فالله سبحانه وتعالى خلق كل العناصر للاستفادة منها.

وأكد عبدالله، أنه يجب التركيز على عناصر معينة دون إقصاء باقي العناصر، خاصة في فترة الصيام لساعات طويلة في الصيف وحرارته المتزايدة، فيجب أن يكون التركيز للمريض وغير المريض على تعويض كمية السوائل المفقودة منه طوال فترة الصيام، فيجب تناول السوائل والخضروات والفواكه الغنية بالمياه، ويفضل الابتعاد عن السكريات لأنها تحتاج لسوائل كثيرة معها حتى تُهضم، ويكون هذا على حساب السوائل التعويضية الموجودة في الجسم.

كما أكد ضرورة تنويع الغذاء بين النشويات والسكريات والبروتينات والدهون والسوائل، ولكن باتزان، مع التركيز على السوائل لتعويض الجسم عن فترة الصيام.

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