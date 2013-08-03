ملك السعودية يدشن مشروعات لـ"سابك" بقيمة 21.7 مليار دولار

دشن العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشروعات للشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، فى مدينتى الجبيل وينبع الصناعيتين بقيمة 81.4 مليار ريال (21.7 مليار دولار).

وكان العاهل السعودى وضع حجر الأساس لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركتى "أرامكو السعودية" و"سابك"، وشركات القطاع الخاص الأخرى فى مدينتى الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.

وشركة سابك السعودية هى أكبر شركات البتروكيماويات فى العالم من حيث القيمة السوقية، ومدرجة فى سوق الأسهم السعودية برأسمال 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

ويتضمن نشاط الشركة إنتاج الحديد إضافة إلى نشاطها الرئيسى بمجال البتروكيماويات.

وشملت مشاريع "سابك" فى مدينة الجبيل الصناعية تدشين مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ''كيان السعودية''، ومشروع توسعة الشركة الوطنية للغازات الطبيعية ''غاز''، ومشروع توسعة فى الشركة السعودية للحديد والصلب ''حديد''، ومشروع ثلاثى إثيل الألمنيوم.

إضافة إلى مشروع ''سابك'' للبلاستيكيات المبتكرة لمعالجة التدفقات ومشروع حمض التريفثاليك النقى فى شركة الكيماويات المتخصصة، ومشروع الاستهلاك الأمثل للطاقة فى شركة ''البيرونى'' إلى جانب مرفق الميناء اللوجستى.

وذكرت الشركة، فى بيان صحفى، أن خادم الحرمين الشريفين وضع حجر الأساس لمجموعة من مشاريع ''سابك'' فى الجبيل الصناعية، منها المشروع السعودى للمطاط الصناعى فى شركة الجبيل للبتروكيماويات ''كيميا''، ومشروع أرصفة الميناء للمنتجات البتروكيماوية.

كما تضم أيضا مشروع بولى أوكسى الميثيلين فى الشركة الوطنية للميثانول ''ابن سينا''، ومشروع ستايرين بيوتادابين الأكريل فى الشركة العربية للبتروكيماويات ''بتروكيميا''، ومصنع مشروع سافكو الخامس فى الشركة العربية للأسمدة ''سافكو''، إضافة إلى مشروع إسكان موظفى ''سابك'' بحى جلمودة.

أما مشاريع ''سابك'' فى ينبع الصناعية، فقد تم تدشين مشروع إسكان موظفى ''سابك'' بحى المشيريف، إلى جانب وضع حجر الأساس لأحد مشاريع الشركة العربية للألياف الصناعية ''ابن رشد''.