تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميا في عمليات زرع الوجه بعد فرنسا

كتب : الأناضول منذ 53 دقيقة

تحتل تركيا المرتبة الثانية عالميا، في مجال عمليات زرع الوجه، بعد فرنسا، إذ أُجريت فيها 5 عمليات، منذ يناير العام الماضي.

وأوضح عارف كابو أغاسي، نائب مدير عام الخدمات الصحية بوزارة الصحة، أن عمليات نقل الوجه كانت ناجحة للغاية في تركيا، مشيرا إلى ردود الفعل الإيجابية الكبيرة التي يتلقونها، خلال تقديمهم معلومات عن هذه العمليات، في مؤتمرات دولية.

وأضاف كابو أغاسي، أن الأطباء الأتراك، الذين أشرفوا على العمليات، حظوا بتقدير من العالم، وأن دولا عديدة وجهت إليهم دعوات للمشاركة في عمليات مشابهة خارج تركيا، منوها بأن الوزارة تدعمهم وتفتخر بهم.