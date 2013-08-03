منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

كتب : أش أ السبت 03-08-2013 12:14

تحتفل منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، في الفترة بين 1 -7 أغسطس، في أكثر من 170 بلد، من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية، وتحسين صحة الرضع في جميع أنحاء العالم.

وموضوع هذا العام يسلط الضوء على "دعم الرضاعة الطبيعية على مقربة من الأمهات".

ويفيد التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية، وهو منسق الحدث، بأن تلك الرضاعة هي أحسن وسيلة لتزويد الأطفال بالعناصر المغذية التي يحتاجونها، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الرضيع ستة أشهر من عمره.

ويقف سوء التغذية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وراء ثلث وفيات الأطفال دون سن الخامسة تقريباً، ويحدث أكثر من ثلثي تلك الوفيات، المرتبطة غالباً بممارسات التغذية غير المناسبة، خلال العام الأول من العمر.