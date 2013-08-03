وزارة الصحة: 34 مصابا حصيلة اشتباكات أمس

كتب : طارق عبد العزيز منذ 47 دقيقة

صرح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بأن حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس، بلغت 34 مصابا، من بينهم 25 مصابا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، و8 مصابين بميدان السواقي بالفيوم، ومصاب واحد بعين شمس.

وقال إن الإصابات تراوحت ما بين إغماءات وجروح وكدمات وكسور وطلقات خرطوش، مشيرا إلى خروج 22 مصابا من المستشفيات، بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، بينما يتبقى 12 آخرين تحت العلاج والملاحظة، بمستشفيات منشية البكري، وزايد التخصصي، والشرطة.