أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

صيام الحامل قد يسبب الولادة المبكرة

Google+ Print
صيام الحامل قد يسبب الولادة المبكرة صيام الحامل قد يسبب الولادة المبكرة

تتوالى التساؤلات والحيرة حول صيام المرأة الحامل فى رمضان وهل يجب أن تصوم ومتى يجب أن تتوقف عن الصيام وما التغذية السليمة لها فى رمضان؟

يجيب الدكتور هشام بدوى أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العينى لا يجب على الحامل الصيام فى شهر رمضان، حيث إن درجة الحرارة المرتفعة تؤدى إلى زيادة الإفرازات العرقية بالإضافة إلى أن مدة الصيام قد تتعدى الاثنى عشرة ساعة يوميا.

مما يعرض المرأة الحامل إلى فقدان الكثير من المعادن الغذائية بالجسم مثل الكالسيوم والفيتامينات خاصة وأن المرأة أصبحت عاملة وتحتك بمواصلات عامة وتبذل مجهودا كبيرا فيما يحتاج الجنين إلى التغذية المستمرة مما يضعف البنية الأساسية للمرأة وفترة الإفطار لن تكون طويلة هذه السنة.

وصيام المرأة الحامل قد يؤدى إلى عدم التركيز وإحساسها الدائم بالتشتت وشعورها بالهبوط وفقدان الوعى بالإضافة إلى الإحساس بالوهن فى عضلات جسدها وخاصة الساقين وقد يحدث ضعف عام فى الأسنان وقد تنزف المرأة منها.

وقد يترتب على صيام المرأة مع قيامها بمجهود بدنى مستمر إلى حدوث ولادة مبكرة أو أن يولد الجنين غير كامل وناقص النمو أو ضعيف البنية.

أما عن التغذية المناسبة للمرأة الحامل فى رمضان فيجب أن يحتوى غذاء المرأة الحامل على جميع العناصر الغذائية من بروتينات والنشويات ويجب عليها تناول المنتجات اللبان يوميا فيجب أن تشرب الحامل يوميا كوب من اللبن وكوب من الزبادى مع تناول البيض والأجبان بشرط ألا تكون الأجبان ذات ملوحة مرتفعة.

كما أن تناول اللحوم بجميع أنواعها الأبيض والأحمر وكبد مفيد للحامل بصورة كبيرة بشرط أن تكون الكبدة جيدة الطهى بالإضافة إلى أن طبق سلطة يوميا سواء سلطة خضراء أو سلطة فواكهه مفيدة للام والجنين فهى غنية بالألياف.

وشدد إيهاب على ضرورة أن يكون النظام الغذائى للأم الحامل غنى بالألياف والفيتامينات بحيث تكون ذات صحة سليمة ولكن لا يزيد وزنها لدرجة السمنة ويجب توخى الحذر أثناء رفع أى شىء ذات وزن ثقيل أو بذل مجهود كبير على فترات طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365