صيام الحامل قد يسبب الولادة المبكرة

تتوالى التساؤلات والحيرة حول صيام المرأة الحامل فى رمضان وهل يجب أن تصوم ومتى يجب أن تتوقف عن الصيام وما التغذية السليمة لها فى رمضان؟

يجيب الدكتور هشام بدوى أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العينى لا يجب على الحامل الصيام فى شهر رمضان، حيث إن درجة الحرارة المرتفعة تؤدى إلى زيادة الإفرازات العرقية بالإضافة إلى أن مدة الصيام قد تتعدى الاثنى عشرة ساعة يوميا.

مما يعرض المرأة الحامل إلى فقدان الكثير من المعادن الغذائية بالجسم مثل الكالسيوم والفيتامينات خاصة وأن المرأة أصبحت عاملة وتحتك بمواصلات عامة وتبذل مجهودا كبيرا فيما يحتاج الجنين إلى التغذية المستمرة مما يضعف البنية الأساسية للمرأة وفترة الإفطار لن تكون طويلة هذه السنة.

وصيام المرأة الحامل قد يؤدى إلى عدم التركيز وإحساسها الدائم بالتشتت وشعورها بالهبوط وفقدان الوعى بالإضافة إلى الإحساس بالوهن فى عضلات جسدها وخاصة الساقين وقد يحدث ضعف عام فى الأسنان وقد تنزف المرأة منها.

وقد يترتب على صيام المرأة مع قيامها بمجهود بدنى مستمر إلى حدوث ولادة مبكرة أو أن يولد الجنين غير كامل وناقص النمو أو ضعيف البنية.

أما عن التغذية المناسبة للمرأة الحامل فى رمضان فيجب أن يحتوى غذاء المرأة الحامل على جميع العناصر الغذائية من بروتينات والنشويات ويجب عليها تناول المنتجات اللبان يوميا فيجب أن تشرب الحامل يوميا كوب من اللبن وكوب من الزبادى مع تناول البيض والأجبان بشرط ألا تكون الأجبان ذات ملوحة مرتفعة.

كما أن تناول اللحوم بجميع أنواعها الأبيض والأحمر وكبد مفيد للحامل بصورة كبيرة بشرط أن تكون الكبدة جيدة الطهى بالإضافة إلى أن طبق سلطة يوميا سواء سلطة خضراء أو سلطة فواكهه مفيدة للام والجنين فهى غنية بالألياف.

وشدد إيهاب على ضرورة أن يكون النظام الغذائى للأم الحامل غنى بالألياف والفيتامينات بحيث تكون ذات صحة سليمة ولكن لا يزيد وزنها لدرجة السمنة ويجب توخى الحذر أثناء رفع أى شىء ذات وزن ثقيل أو بذل مجهود كبير على فترات طويلة.