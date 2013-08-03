دراسة: 8.5 مليون مصرى مصابون بـ«السكر»

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 36 دقيقة

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة العامة والسكر بجامعة القاهرة، عن تخطى حاجز المصابين بمرض السكر فى مصر حاجز الـ10% من السكان، أى ما يقرب من 8.5 مليون مصرى. وقالت إن مرض السكر هو أحد أهم التحديات الصحية فى العالم، لأنه يصيب حوالى 371 مليون شخص عالمياً، ويتسبّب فى وفاة حالة واحدة كل 7 ثوانٍ.

وأضافت خلال المؤتمر الدورى الذى عقدته الجمعية المصرية لدراسات أمراض السكر أمس الأول، أن السمنة والشيخوخة تسهمان فى زيادة نسبة الإصابة بالسكر، وإنه من المتوقع أن يصيب المرض أكثر من نصف مليار شخص بحلول عام 2030، وأشارت إلى توصل دراسة طبية حديثة إلى نتائج مبشرة توضح أن مريض السكر من النوع الثانى أصبح بإمكانه الصيام عند تلقى العلاج من خلال استراتيجية جديدة باستخدام مواد «ميتفورمين، وجالفز»، حيث تعمل على ثبات نسبة الجلوكوز بالدم، فيمنعه من الانخفاض أو الارتفاع عشوائياً، مقارنةً بالعلاج بالأنسولين، وأشارت الدراسة التى أجريت فى رمضان الماضى إلى أن أكثر من 1300 مريض، منهم 247 مصرياً، وآخرون من دول عربية وأجنبية، استطاعوا الصيام باستخدام تلك الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك أكثر من 50 مليون مريض سكر يصومون شهر رمضان كل عام.

من جهتها قالت الدكتورة منيرة العروج، الباحث الرئيسى للدراسة، المدير المساعد لمعهد دسمان للسكر بالكويت، إن الانخفاض الشديد فى نسبة السكر بالدم نتيجة الصيام قد يؤدى إلى أخطار جسيمة، وأكدت أنه باتباع استراتيجية العلاج الجديدة استطاع المرضى الصيام دون التعرّض لأى أخطار تهدد حياتهم.