كيف تتجنبى السمنة فى رمضان ؟

شهر رمضان المبارك هو شهر الصيام، ويعتقد البعض أنه يمكن أن يكون فرصة جيدة للتخلص من الوزن الزائد، ولكن هل تعلمى أن الصيام يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن.

يقول الدكتور بهاء ناجى استشارى أمراض الروماتيزم وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك بالجسم ما يعرف باسم التمثيل الغذائى، وهو سرعة حرق السعرات الحرارية بالجسم وهى التى تحدد إذا كان الجسم قادرا على التخلص من الوزن بسرعة أولا.

وفى رمضان عادة ما يكون الجسم مستعدا لتخزين السعرات الحرارية بشكل أكبر فى شهر رمضان بسبب الإسراف فى تناول وجبة الإفطار، مما يتسبب بزيادة فرصة اكتساب الوزن خلال هذا الشهر.

ونصح بهاء بضرورة الاعتماد على وجبة السحور كوجبة رئيسية، وليس وجبة الإفطار فقط، واختيار الأغذية السهلة الهضم والامتصاص فى وجبة الإفطار، وتلك التى تمنح شعورا سريعا بالشبع، كما يوصى بأن تكون قليلة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية.

ويمكن الإفطار على بعض من ثمار التمر والرطب مع شرب كمية مناسبة من المياه، ويمكن أن يستريح الصائم مدة عشر دقايق أوربع ساعة لراحة المعدة، ثم يتناول مع وجبة الإفطار ويفضل البدء بالشوربة وأن تكون خفيفة.

نصح بضرورة تناول عصائر الفاكهة وخاصة الطازجة، وتناول الشوربة هام جدا، المضاف لها قليل من الدسم مثل قطع لحم أوقطع السمك الصغيرة، وتناول وجبة كربوهيدرات مركبة، (حبوب، مكرونة، بطاطس، أرز) بكمية قليلة مع كثير من السلطة الخضراء، ويفضل تناول الدجاج والسمك أكثر من اللحوم الحمراء، مع التأكيد على تناول الفاكهة الطازجة كبديل للحلويات.