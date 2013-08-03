الألمانية مرسيدس تنتج سيارات رباعية الدفع بالجزائر فى2014

أعلن رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، أن مصنع السيارات "مرسيدس بنز" سينتج سيارة رباعية الدفع فى مصنع بتيارت (غرب الجزائر) الذى يملكه الجيش فى بداية 2014، بحسب ما نقل موقع صحيفة الوطن الجمعة.

> وقال سلال خلال زيارته الخميس لولاية تيارت (350 كلم غرب الجزائر) " نحن على الطريق الصحيح، هناك شراكة بين مؤسسة جزائرية وشركة مرسيدس لإنتاج السيارات"، بحسب موقع صحيفة الوطن.

> وأوضح سلال أن "أول سيارة سيتم إنتاجها ستكون رباعية الدفع" مشيرا إلى أن الإنتاج سيبدأ "فى مايو أو أبريل 2014".

> وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر فى 2009 بوضع مشروع صناعة السيارات فى منطقة عين بوشقيف بتيارت تحت وصاية وزارة الدفاع وإنشاء شركة تحمل اسم "مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت".

> والشركة الجديدة "تابعة للقطاع الاقتصادى للجيش الشعبى الوطنى وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالى"، بحسب ما جاء فى القرار المنشور فى الجريدة الرسمية.

> وأعلنت وزارة الدفاع فى مارس عن زيارة وفد عن شركة "دايملر" بقيادة بيتر أليكساندر تريتن الرئيس والمسئول التنفيذى لشركة دايملر بأفريقيا وأوروبا وآسيا.

> وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الوفد زار تيارت " وسيتم تصنيع المحركات والسيارات ابتداء من هذه السنة (2013)".

> وأكد عبد المالك سلال أن الشراكة لإنجاز سيارة مرسيدس تمت وفق صيغة 51% للطرف الجزائرى و49% للشريك الأجنبى، كما ينص عليه القانون الجزائرى.

> ويتمثل الطرف الجزائرى فى "وزارة الدفـــاع الوطنى ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بينما الطرف الأجنبى هو صندوق الاستثمار الإماراتى والشريك التكنولوجى الألمانى ذوالعلامة الصناعية “مرسيدس بنز"، بحسب ما جاء فى موقع وزارة الدفاع.

> وذكر سلال أن المشروع سيوفر ألف منصب شغل فى السنة الأولى ليصل إلى ثلاثة آلاف فى غضون السنة الثالثة.

> وكانت الحكومة الجزائرية وقعت فى ديسمبر 2012 اتفاقا مع شركة "رينو" الفرنسية لإقامة مصنع للسيارات فى وهران (غرب) بكلفة مليار يور ولإنتاج 25 ألف وحدة سنويا ابتداء من 2014 ثم سيرتفع إلى 75 ألفا فى السنة.

> واستيراد السيارات فى الجزائر فى ارتفاع مستمر إذ بلغ فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة حوالى 152 ألف سيارة بقيمة تقارب مليارى دولار، بينما بلغت فى سنة 2012 أكثر من 400 ألف سيارة، بحسب الجمارك الجزائرية.