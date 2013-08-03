دراسة: تناول الطعام فى صحبة مع الأصدقاء يجعلك أكثر اجتماعية

أكدت أحدث الأبحاث الطبية، أن تناول الطعام فى صحبة مع الأصدقاء يساعد على تنمية قدراتك الاجتماعية ويجعلك أكثر تواصلا مع محيطك الاجتماعى.

كانت الأبحاث الطبية قد أجريت على مجموعة من الأشخاص تم تقسيمهم إلى مجموعتين تناول أفراد الأولى طعام الغداء بمفردهم، فى الوقت الذى تناول فيه أفراد الثانية وجبة الغداء فى مجموعات.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين نجحوا فى تناول الطعام فى مجموعات لمدة ساعة كانوا أكثر هدوءا وأقل معاناة من الأرق، وازدادت روابطهم الاجتماعية بالمحيطين بهم بالمقارنة بأقرانهم من الذين تناولوا الطعام بمفردهم.

كما أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم يميلون إلى عدم القدرة على السيطرة المعرفية وعدم القدرة على رصد الأخطاء.