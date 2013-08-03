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وزارة الصحة تعلن عن 24 مصابا حصيلة تظاهرات الجمعة

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وزارة الصحة تعلن عن 24 مصابا حصيلة تظاهرات الجمعة وزارة الصحة تعلن عن 24 مصابا حصيلة تظاهرات الجمعة

أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين خلال تظاهرات أمس الجمعة على مستوى الجمهورية منذ التاسعة صباح أمس حتى الثانية عشر مساء.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن إجمالى المصابين 24 مصابا، شملت مصاب فى منشية البكرى تحت العلاج والملاحظة، وفى التجمعات أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، مصابين، وفى الشيخ زايد المركزى مصابين وخرجا عقب تحسن حالتهم، و3 مصابين بالهرم وثلاثة خرجوا بعد التحسن، و10 مصابين بمنطقة 6 أكتوبر منهم 4 مصابين بالأمن المركزى تم تحويلهم لمستشفى زايد التخصصى و6 مصابين خرجوا عقب تحسن حالتهم، و8 مصابين بمستشفى زايد التخصصى وخمسة تحت العلاج والملاحظة وثلاثة خرجوا عقب تحسن حالتهم.

وأوضحت الوزارة أن هناك مناطق تجمعات للمسيرات والتظاهرات لم تشمل إصابات مثل تجمعات ميدان التحرير، وتجمعات ميدان رابعة العدوية والنصب التذكارى، وتجمعات أمام الحرس الجمهورى، وتجمعات ميدان نهضة ومحيط جامعة القاهرة وأمام مديرية أمن الجيزة.

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مصر 365