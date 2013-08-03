إحصائية: نصف الأمريكيات يرضعن أطفالهن حتى بلوغهم الشهر السادس

كشفت إحصائية حديثة النقاب عن أن ما يقرب من نصف الأمريكيات أكملن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن حتى بلوغهم الشهر السادس من عمرهم، وذلك خلال عام 2010 بزيادة قدرها 35%، عما تم تسجيله خلال عام 2000.

وأوضح الدكتور"توم فريدين" مدير مركز "الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى بولاية "أتلانتا"، أن نسبة الأطفال الذين يتم إرضاعهم حتى بلوغهم الشهر الثانى عشر قد زادت أيضا بصورة ملحوظة من 16% إلى 27% خلال نفس الفترة الزمنية.

كما أظهرت البيانات أن الأطفال الذين بدأوا الرضاعة الطبيعية منذ لحظة الولادة زادوا من 71% فى عام 2000 إلى 77% خلال عام 2010.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوالى فيه الأبحاث الطبية المؤكدة على أن الرضاعة الطبيعية تعمل على تخفيض مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى والالتهابات ومرض السكر والسمنة، بالإضافة إلى وقاية الأُم نفسها من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى والمبيض.

كما أظهرت الإحصاءات أن الرضاعة الطبيعية تعمل على تقليل تكاليف الرعاية الصحية، طبقا لأحدث التقديرات حيث تعمل الرضاعة الطبيعية على خفض 2,2 مليار دولار سنويا.