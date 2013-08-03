دراسة: النظافة الجيدة تساعد فى نمو أطفال أطول قامة

أظهرت دراسة بريطانية تعد الأولى من نوعها، أن النظافة الشخصية الجيدة التى تتم من خلال تحسين جودة المياه، واستخدام الصابون يمكن أن تساعد فى نمو أطفال أطول قامة.

ووجد الباحثون أن الطرق الأساسية للحفاظ على نظافة جيدة يمكن أن تضيف نصف سنتيمتر إلى طول طفل فى الخامسة من عمره، لأن العناية الشخصية غير الجيدة يمكن أن تزيد مخاطر حدوث عدوى فى الأمعاء، مما يقلل كمية المواد الغذائية التى يمتصها الجسم.

كما أشار الباحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائى ومؤسسة "ووتر ايد" الخيرية إلى أن النظافة تقلل أيضا انتشار تأخر النمو، الذى يؤثر على النمو البدنى والعقلى لنحو 165 مليون طفل حول العالم وفقا للتقديرات.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن ما كشفت عنه الدراسة يشكل عنصرا رئيسيا فى معالجة مشكلة سوء التغذية التى تسبب 1ر3 مليون حالة وفاة سنويا، كما أنها مسئولة أيضا عن نحو نصف إجمالى الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة.

واستندت الدراسة إلى مراجعة 14 دراسة سابقة أجريت فى دول منخفضة ومتوسطة الدخل، منها بنجلاديش وإثيوبيا وشيلى ونيبال باستخدام بيانات حول تسعة آلاف طفل.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن العلاقة بين تطهير المياه ووجود نظام للصرف الصحى والتغذية، يمكن أن تفسر أسباب وجود أطفال أقصر قامة فى بعض الدول مقارنة بأطفال آخرين فى الدول المتقدمة.