"عبد اللاه" يتقدم بمبادرة تصالح مع مجلس الأعمال المصرى القطرى

قال رجل الأعمال داكر عبد اللاه إنه تقدم بمبادرة صلح بينه وبين الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبد اللاه، فى بيان صادر عنه، أن المبادرة تضمنت التصالح فى جميع القضايا المرفوعة أمام القضاء سواء من عبد اللاه أو طرف المجلس، وذلك إيماناً بأهمية المرحلة القادمة وضرورة تكاتف المصريين من أجل مصلحة الوطن ومن أجل النهوض بمصر.

وكان عبد اللاه قد تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى بصفتيهما لحل مجلس الأعمال، بدعوى مخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الأساسى للشعب التجارية والمصرية المشتركة.

وأضاف عبد اللاه أن النظام الإخوانى الذى كان سبباً أساسياً فى الخلاف الذى قد تم بينه وبين مجلسكم، مؤكدا أن هذا الخلاف لم يكن شخصياً أبداً وإنما كان للصالح العام.