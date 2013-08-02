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وصول أولى شحنات الغاز الهدية من قطر

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وصول أولى شحنات الغاز الهدية من قطر وصول أولى شحنات الغاز الهدية من قطر
رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية: الشحنة وزنها 70 مليون قدما مكعبا من الغاز المسال

كتب : شادي أحمد ومحمد البلاسي منذ 35 دقيقة

قال طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن أول شحنة من الغاز المسال القطري وصلت أمس الأول، ضمن خمس شحنات كانت قطر قررت في أبريل الماضي منحها هدية لمصر.

وأوضح عبدالرحيم أن شركتي "بتورناس" الماليزية و"بي آر" البريطانية في تتسلم هذه الشحنات المسالة، وفي المقابل تسلم القابضة للغازات الكميات ذاتها في هيئة غازية، مشيرا إلى أن كميات كل شحنة من الشحنات الخمس تبلغ 70 مليون قدما مكعبا.

وذكرت صحيفة "بنينسولا" القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن قطر أرسلت شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، وتم تحميل الشحنة في ميناء راس لفان كجزء من المساعدة المقدمة لمصر، وأبحرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المافيار" التابعة لأسطول شركة قطر المحدودة لنقل الغاز "ناقلات"، من الميناء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قطري مسؤول أن تلك الكميات من الغاز ستساهم في التخفيف من أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر، من خلال توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات الكهرباء التي تواجه نقصا كبيرا في الغاز.

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