ماذا تفعل إذا اكتشفت زيادة وزنك بشدة بعد رمضان؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أنه بعد رمضان تنهال على الأطباء الحالات التى زاد وزنها بإفراط خلال هذا الشهر الكريم، وبالطبع كل هذه الزيادة الملحوظة والمفرطة فى الوزن بسبب تناول كل أنواع المأكولات بشكل مبالغ فيه تحسبا لساعات الصيام، مما أدى لذلك.

وقال الغرباوى إنه يجب كخطوة أولى على الشخص بعد خروجه من شهر رمضان الكريم أن يقيس وزنه ويرى مدى الزيادة أو النقصان التى طرأت عليه، ويحاول تعديلها والرجوع إلى وزنه الطبيعى المثالى، إذا كانت الزيادة فى متناول المريض فلا مانع أن يقوم بالتوقف تماما عن كل ما استجد على طعامه فى رمضان، وكل الأنواع الدسمة التى لا يتناولها إلا خلال هذا الشهر.

وأضاف استشارى أمراض السمنة والنحافة أنه يجب أيضا العودة إلى الرياضة إذا كان توقف عنها فى رمضان والمشى والقيام بالمجهود العالى الذى يقل بطبيعة الحال فى الصيام، وكذلك محاولة الابتعاد عن الحلويات الشرقية وغيرها التى تعد وجبات أساسية خلال الشهر.

وأشار الغرباوى إلى أنه فى حال زيادة الوزن فى رمضان بشكل غير مقبول وهى أغلب الحالات التى تواجهنا بعد انقضاء شهر رمضان فيجب على الشخص أن يذهب إلى الطبيبه، لأن الزيادة مفرطة ويجب التعامل معها بحسم.