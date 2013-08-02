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أطباء: السكر يتسبب فى وفاة حالة كل سبع ثوان

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أطباء: السكر يتسبب فى وفاة حالة كل سبع ثوان أطباء: السكر يتسبب فى وفاة حالة كل سبع ثوان

يعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، على مستوى العالم، وهناك حالة من التخوف الدولى من تفاقم مضاعفات مرض السكر خاصة فى البلدان المنخفضة فيها سبل التوعية بالصحة العامة، كالبلدان النامية، فما هى أسباب المرض وما هى خطورته؟

توضح الدكتورة إيناس شلتوت أن مرض السكر هو أحد أهم التحديات الصحية فى العالم، حيث يصيب حوالى 371 مليون شخص، ويتسبب فى وفاة حالة واحدة كل سبع ثوان.

وبالإضافة إلى ذلك، فالسمنة والشيخوخة يساهمان فى زيادة نسبة الإصابة بالسكرى من النوع 2، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصيب المرض أكثر من نصف مليار شخص، ويمثل النوع الثانى من السكر 90% من جميع حالات السكر.

ومن خلال الدراسات التى أجريت على مرض السكر من النوع الثانى فى والعديد من الدول العربية الأجنبية، قد أثبتت أنه لم يحدث حالات هبوط شديد فى مستوى السكر بالدم عند استخدام الفيلداجلبتين كما أن عدد الحالات التى أصيبت بهبوط طفيف فى مستوى السكر بالدم كانت أقل كثيراً مقارنةً بالعقاقير الأخرى.

ويرجع ذلك إلى أن هذا العقار يعمل على إفراز الأنسولين بطريقة مرتبطة بتناول الوجبات، وبالتالى لا يتسبب فى هبوط مستوى السكر فى الدم عند الصيام.
> وقد ثَبُتَ أيضاً حدوث انخفاض فى نسبة الهيموجلوبين السكرى مع الفيلداجلبتين وبالتالى تحسن مستوى السكر لدى هؤلاء المرضى.
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