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استشارى: احذروا ملامسة الأذن فهى تعمل على تنظيف نفسها بنفسها

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استشارى: احذروا ملامسة الأذن فهى تعمل على تنظيف نفسها بنفسها استشارى: احذروا ملامسة الأذن فهى تعمل على تنظيف نفسها بنفسها

أكد الدكتور مصطفى عبد الحليم استشارى أنف وأذن وحنجرة، أن هناك عادات خاطئة يتبعها بعض الأشخاص تؤثر على صحة الأذن، منها حك الأذن بالمفاتيح وتنظيف الأذن بالمنشفة واستعمال "سلاكة الأذن"، لافتا إلى أن هذه العادات تنقل الميكروبات داخل الأذن، وإذا تواجد شمع بالأذن وتم تحريكه "بسلاكة الأذن" وغيرها يؤدى إلى ثقب فى طبلة الأذن.

وأوضح استشارى الأنف والأذن والحنجرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأذن تعمل على تنظيف نفسها بنفسها دون مساعدة للإنسان، ولا تحتاج إلى تنظفيها بالقطن أو غيره، لأن الأذن لديها جهاز خاص بها مكون من زيوت ودهون تلتقط الغبار وتحوله إلى كتل شمعية، وعن طريق الشعيرات الدموية بالأذن يتم نقل الكتل الشمعية للخارج، وإذا لم يتم ذلك ينصح بزيارة الطبيب.

كما حذر عبد الحليم من استخدام قطرة الأذن دون استشارة الطبيب، لأن كل أذن لها قطرة معينة، لذلك ينصح الطبيب باتباع هذه النصائح إذا شعر أحد بحكة فى الأذن أو ألم أو سمع ضعيف لا يجب ملامستها، ويتم الذهاب للطبيب لأن أى استخدام خاطئ للأذن يؤدى إلى حدوث مشاكل بها.

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