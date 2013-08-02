بالصور | موظفو «بنك مصر» يتظاهرون أمام «المركزى» احتجاجاً على الهيكل الوظيفى

كتب : إسماعيل حماد منذ 34 دقيقة

نظم العشرات من موظفى «بنك مصر»، أمس، تظاهرة أمام مقر البنك الرئيسى فى وسط القاهرة، ثم اتجهوا فى مسيرة إلى البنك المركزى، للمطالبة بتدخله لحل أزمة الهيكل الوظيفى الجديد، الذى وضعته إدارة بنك مصر، وقالوا إنه أخل بنظام الترقيات وأوجد فروقاً كبيرة بين مرتبات الموظفين.

وقال المحتجون إنهم سعوا لحل الأزمة مع إدارة بنك مصر، دون جدوى، وطالبوا بإقالة رئيس البنك، ورئيس قطاع الموارد البشرية الذى أعد الهيكل الوظيفى الجديد.

فى المقابل، ذكرت إدارة البنك أن أقل مستوى للمرتبات بين الموظفين هو 4500 جنيه، وأن البنك زاد المرتبات إلى 160 مليون جنيه العام الماضى، بينما حقق أرباحاً لا تزيد على 700 مليون جنيه، ولا يمكن معها أى زيادة أخرى، لكن الموظفين نفوا ذلك، مؤكدين وجود مرتبات لا تزيد على ألفى جنيه.

وبدأ تجمع موظفى «بنك مصر» عند أبواب المقر الرئيسى بعد انتهاء مواعيد العمل وانصراف المتعاملين من الجمهور.