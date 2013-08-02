أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

إنفاق 600 مليون جنيه على لعب الأطفال فى شهر ونص

Google+ Print
إنفاق 600 مليون جنيه على لعب الأطفال فى شهر ونص إنفاق 600 مليون جنيه على لعب الأطفال فى شهر ونص

كتب : جهاد الطويل الجمعة 02-08-2013 10:22

قال أسامة جعفر، رئيس شعبة لعب الأطفال فى غرفة القاهرة التجارية، إن الألعاب النارية تمثل أزمة كل عام، خاصة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وتقوم الأجهزة الرقابية سواء الشرطية أو التجارية بشن حملات على محلات بيع الألعاب وغيرها من منافذ البيع، مؤكدا أن استيرادها ممنوع لكنها تدخل البلاد مهربة، حيث إنها تعد مواد متفجرة. وأضاف «جعفر» أن الألعاب النارية يتم جلبها من الصين رأسا إلى «حارة اليهود»، الوكيل المعتمد لها فى ، لافتا إلى أن ما تم إدخاله البلاد من الألعاب النارية لا يمكن حصره بدقة، وقيمتها تمثل قدرا كبيرا من إجمالى لعب الأطفال التى دخلت مصر منذ منتصف يونيو الماضى تقريبا والبالغة حوالى 600 مليون جنيه، موضحاً أن الألعاب النارية المهربة يتم إخفاؤها فى طيات شحنات بضائع أخرى، وتستحوذ الصين على نحو 90% من وارداتها، والباقى من تركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض