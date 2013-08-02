إنفاق 600 مليون جنيه على لعب الأطفال فى شهر ونص

كتب : جهاد الطويل الجمعة 02-08-2013 10:22

قال أسامة جعفر، رئيس شعبة لعب الأطفال فى غرفة القاهرة التجارية، إن الألعاب النارية تمثل أزمة كل عام، خاصة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وتقوم الأجهزة الرقابية سواء الشرطية أو التجارية بشن حملات على محلات بيع الألعاب وغيرها من منافذ البيع، مؤكدا أن استيرادها ممنوع لكنها تدخل البلاد مهربة، حيث إنها تعد مواد متفجرة. وأضاف «جعفر» أن الألعاب النارية يتم جلبها من الصين رأسا إلى «حارة اليهود»، الوكيل المعتمد لها فى مصر، لافتا إلى أن ما تم إدخاله البلاد من الألعاب النارية لا يمكن حصره بدقة، وقيمتها تمثل قدرا كبيرا من إجمالى لعب الأطفال التى دخلت مصر منذ منتصف يونيو الماضى تقريبا والبالغة حوالى 600 مليون جنيه، موضحاً أن الألعاب النارية المهربة يتم إخفاؤها فى طيات شحنات بضائع أخرى، وتستحوذ الصين على نحو 90% من وارداتها، والباقى من تركيا.