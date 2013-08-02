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مركز أبحاث يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى مع زيادة إنفاق المستهلكين

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مركز أبحاث يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى مع زيادة إنفاق المستهلكين مركز أبحاث يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى مع زيادة إنفاق المستهلكين

قال مركز بارز للبحوث الاقتصادية فى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن زيادة فى إنفاق المستهلكين البريطانيين تشير إلى أن الاقتصاد سينمو فى 2014 بخطى أسرع مما كان متوقعا فى وقت سابق هذا العام.

ورفع المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى لعامى 2013 و2014 بمقدر 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2 بالمئة هذا العام و1.8 بالمئة العام القادم.

وبعد أن سجل المملكة المتحدة نموا هزيلا بلغ 0.2 بالمئة فقط فى 2012 تسارعت وتيرة النمو إلى 0.3 بالمئة فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة وإلى 0.6 بالمئة فى الربع الثانى.

وقال المعهد "السبب الرئيسى للتحسن فى توقعات النمو الاقتصادى هو زيادة فى احتمالات نمو إنفاق المستهلكين".

وتوقعات المعهد للنمو الآن مرتفعة بشكل طفيف عن متوسط التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين فى 11 يوليو قبل نشر بيانات الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى من العام. وهى أيضا أقوى من أحدث توقعات لصندوق النقد الدولى.

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مصر 365

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