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تويوتا تضاعف توقعات أرباحها الصافية بعد تراجع الين وزيادة المبيعات

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تويوتا تضاعف توقعات أرباحها الصافية بعد تراجع الين وزيادة المبيعات تويوتا تضاعف توقعات أرباحها الصافية بعد تراجع الين وزيادة المبيعات

قالت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية للسيارات، اليوم الجمعة، إنها ضاعفت تقريبا توقعاتها للأرباح الصافية السنوية إلى 48.1 تريليون ين (9.14 مليار دولار) للعام المالى الجارى، وذلك لتراجع قيمة الين وقوة المبيعات فى الخارج.

كما ضاعفت تويوتا تقريبا توقعات أرباح التشغيل إلى 94.1 تريليون ين للعام المالى الذى ينتهى بنهاية مارس القادم، مقارنة مع تريليون ين فى توقعات صدرت قبل ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المبيعات 24 تريليون ين بارتفاع نسبته 1.9% عن التوقعات السابقة الصادرة فى مايو.

وبالنسبة للربع الأول الممتد من أبريل إلى يونيو، ضاعف أكبر منتج للسيارات فى اليابان أرباحه الصافية إلى 2.562 مليار ين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجلت تويوتا أرباح تشغيل بقيمة 4.663 مليار ين فى الفترة من أبريل إلى يونيو بارتفاع نسبته 88% مقابل 1.353 مليار ين قبل عام، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 7.13% إلى 26.6 تريليون ين.

ويتراجع الين بحوالى 20% أمام الدولار منذ نهاية نوفمبر. ومن شأن تراجع قيمة الين أن يجعل المنتجات اليابانية رخيصة فى الخارج، ويجعلها أكثر منافسة، ويحسن العوائد عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.

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