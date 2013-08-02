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استخراج مضاد حيوى "فعال" من رواسب المحيطات

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استخراج مضاد حيوى "فعال" من رواسب المحيطات استخراج مضاد حيوى "فعال" من رواسب المحيطات

تمكن علماء أمريكيون من استخراج تركيبة مضاد حيوى جديدة ونادرة من الكائنات الحية المائية المجهرية الموجودة فى الرواسب التى جمعت من سواحل كاليفورنيا.

ويعتبر التوصل إلى مضادات حيوية جديدة أمراً نادراً، بحسب بى بى سى، حيث يقول الخبراء إن مقاومة جسم الإنسان للعقاقير الطبية من شأنه أن يمثل تهديداً خطيراً على الصحة البشرية.

ويقول العلماء إن التركيبة الجديدة، التى يطلق عليها اسم "آنثراسيمايسين"، تبدو فعالة فى قتل بكتيريا الجمرة الخبيثة وبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة لمضاد الميثيسلين الحيوى.

ونشرت تفاصيل تلك الدراسة فى مجلة الكيمياء التطبيقية الألمانية "آنغيفاندتى كيمى"، وقد يؤدى هذا البناء الكيميائى الفريد لتلك التركيبة إلى ظهور صنف جديد من عقاقير المضادات الحيوية.

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